Wywożą pociski z Białorusi. Alarmujące doniesienia

W pierwszej połowie listopada na lotnisko w Moczuliszczach pod Mińskiem przybyło co najmniej dziewięć rosyjskich wojskowych transportowców Ił-76, które zabrały na pokład co najmniej 84 pociski rakietowe do systemów S-300 i S-400. Uzbrojenie jest następnie transportowane do obwodu rostowskiego, prawdopodobnie do bazy sił powietrznych w Millerowie, a stamtąd przewożone na Ukrainę - czytamy w komunikatach Biełaruskiego Hajuna na Telegramie.