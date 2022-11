Wołodymyr Zełenski odwiedził Chersoń. "Trzeba tu być, pokazać wsparcie mieszkańcom"

Zaznaczył, że władze Ukrainy nie wierzą oświadczeniom Rosji, która próbuje zmylić całą społeczność międzynarodową. - Idziemy dalej. Jesteśmy gotowi do pokoju, ale do pokoju dla całego naszego kraju. To terytorium naszego państwa. My szanujemy prawo międzynarodowe i suwerenność każdego państwa, a teraz chodzi o suwerenność naszego kraju. Dlatego walczymy z rosyjską agresją - podkreślił Zełenski.