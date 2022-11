Jasna deklaracja Ukrainy. Mowa o Krymie

Chersoń pod kontrolą Ukrainy

Komentarz Saka dla brytyjskiej stacji pojawił się po piątkowym oświadczeniu ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), który poinformował, że Chersoń wraca pod kontrolę Ukrainy, a do miasta wkraczają oddziały ukraińskich sił zbrojnych. Wywiad wezwał rosyjskich żołnierzy, by się poddali i zapewnił, że każdy z nich, kto stawi opór, zostanie zlikwidowany.