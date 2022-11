Rosjanie pozostawili makabryczne pułapki. Wydano ostrzeżenie

"Nasz wróg jest podstępny i bezwzględny"

To właśnie do nich w niedzielę Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych skierowała specjalny komunikat. "Każdego dnia nasi żołnierze odbijają terytorium Ukrainy z rąk wroga. Kiedy dowiadujesz się, że Twoje miasto lub wieś zostało wreszcie wyzwolone, oczywiście chcesz jak najszybciej wrócić do domu. Ale pamiętaj, że może to być niebezpieczne!" - czytamy w nim.