Oto kolejny kierunek natarcia. Wygrana w tej bitwie otworzy szansę na odbicie Krymu

Arcytrudna przeszkoda: Dniepr

Płk Matysiak zwraca uwagę na bardzo trudną przeprawę przez Dniepr, która czeka wojsko ukraińskie. - Rosjanie wycofali się z przyczółku na zachodniej stronie rzeki, po to, by wzmocnić obronę na południu. Oparli się na Dnieprze, trudnym do przekroczenia. Te problemy, które z rzeką mieli Rosjanie (wycofując się z Chersonia), będą teraz mieli Ukraińcy - zaznacza. I dodaje: - Dochodzi do tego trudny okres: zimny, deszczowy, mokry. Grząski teren będzie dużym problemem dla ciężkiego sprzętu.