"Możemy wkroczyć na Krym". Ukraińcy podali konkretną datę

Wiceminister obrony Ukrainy Wołodymyr Hawryłow w wywiadzie dla brytyjskiej stacji Sky News zapowiedział, że wojska ukraińskie mogą wrócić na Krym przed końcem grudnia, a cała wojna z Rosją zapewne zakończy się do wiosny. - Ukraińskie społeczeństwo zdecydowało, że idziemy do końca. Nie ma znaczenia, jaki scenariusz jest na stole. Ludzie przelali dużo krwi i włożyli wiele wysiłku w to, co już osiągnęliśmy - podkreślił wiceszef ukraińskiego resortu obrony.