Rosjanie w wisielczych humorach. "Putin całkowicie zniknął z dowcipów po 24 lutego"

W okresie wielkiego stalinowskiego terroru aresztowano ludzi także za żarty - w Polsce zresztą też — a mimo to ludzie je opowiadali, niezależnie od ryzyka. Opowiedzenie anegdoty w sytuacji, gdy wiesz, że możesz pójść do więzienia, jest aktem pewnego zaufania. To jakby ja, Sasza Archipowa, ogłaszała, że ufam ludziom wokół mnie tak bardzo, że opowiadam dowcip. A przecież mogą napisać donos i przyczynić się do wsadzenia mnie do więzienia!