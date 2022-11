Zdjęcia satelitarne nie zostawiają złudzeń. Rosjanie nie zaprzeczą

Analityk OSINT Benjamin Pittet opublikował na Twitterze kilka zdjęć satelitarnych, które zostały wykonane 1 listopada. Zdaniem eksperta na jednej z fotografii widać efekty ataku na rosyjską fregatę "Admirał Grigorowicz", która została potencjalnie uszkodzona 29 października. Co ciekawe, to pierwsza z kilku jednostek tej serii, które stosunkowo niedawno weszły do służby. Budowa okrętów tej klasy rozpoczęła się w 2010 roku. Maszyny te przenoszą pociski manewrujące Kalibr.