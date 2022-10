Przeanalizowali nagrania z Sewastopola. Wskazują na jedno

Makarow zdolny jest do wystrzeliwania lądowych pocisków manewrujących Kalibr, które bombardują ukraińskie miasta. Z kolei Ivan Golubets to trałowiec wyposażony w wiele skomplikowanych systemów w tym: rakiety przeciwko okrętom podwodnym, przenośne przeciwlotnicze pociski rakietowe, działa automatyczne i ciężkie karabiny maszynowe. Trałowiec powinien być teoretycznie wyposażony też w czujniki radarowe i sonarowe, które mogłyby wykryć bezzałogowe statki. Anonimowy ukraiński urzędnik powiedział jednak dla New York Times, że obrona nie zadziałała, a Golubets został poważnie uszkodzony.