Najnowsze nagranie z Mostu Krymskiego. Zniszczenia są ogromne

Do sieci trafiło najnowsze nagranie z Mostu Krymskiego. Tak wygląda konstrukcja po sobotniej eksplozji. Nagranie udostępnił na Twitterze profil OSINTtechnical, który relacjonuje sukcesy ukraińskiej armii. Na krótkim klipie widać wciąż przebywające na miejscu rosyjskie służby. W miejscu, gdzie zapaliły się wagony z paliwem widać poważne zniszczenia torów kolejowych. Jedna ze stron wygląda na nienaruszoną, jednak siła wybuchu była tak duża, że i tamtędy pociągi mogą jeszcze długo nie pojechać. Autor nagrania pokazał także zniszczoną część mostu przeznaczoną dla samochodów. Tutaj siła wybuchu dokonała jeszcze większego spustoszenia. Kilkukilometrowy odcinek drogi został kompletnie zniszczony. Wymagał całkowitego usunięcia. Po stronie rosyjskiej nie ma również pewności, czy jedna z kolumn podtrzymująca całą konstrukcję mostu jest w pełni sprawna. Zdaniem brytyjskiego wywiadu, naprawa Mostu Krymskiego może potrwać nawet pięć miesięcy. Propaganda Kremla zapewnia, że Rosja jak najszybciej przywróci do użytku kluczową dla armii Putina infrastrukturę. Przeprawa ma znaczenie strategiczne dla wojsk rosyjskich. Dla całego świata most jest symbolem rosyjskiej okupacji Krymu.