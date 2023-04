Armia Putina podejmuje duże ryzyko. Przygotowują się do mobilizacji

- Wymiar ludzki będzie tragiczny, bo Ukraińcy będą zmuszeni do służby wojskowej. Tylko pytanie, czy jedynie na terenach okupowanych - zastanawia się dr Michał Piekarski, specjalista ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego. - Prawdopodobne jest to, że osoby takie będą wysyłane do Rosji. Na przykład na Daleki Wschód. I będzie to jeszcze jedna forma represji - zauważa.