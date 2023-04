Są zdolni do wszystkiego. Rosjanie zbombardowali własne miasto

Rosjanie rozpoczęli śledztwo ws. przyczyn wypadku. Według nich wiele wskazuje na to, że mogło dość do zwarcia instalacji i zwolnienia pojedynczej bomby. Su-34 mogą przenieść na 12 węzłach uzbrojenia maksymalnie 12 tys. kg ładunków na krótkim dystansie. Standardowo podwieszane są ładunki o masie do ośmiu ton. Więc bombowiec nie zrzucił całego możliwego do przeniesienia ładunku.