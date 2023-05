"Rosja się ugięła. Wcześniej nie chcieli się na to zgodzić". Chińczycy w Arktyce

– To świadczy o tym, że Rosja naprawdę chce zaprosić Chiny do udziału w zadaniach, które wcześniej chciała chronić przed innymi – stwierdził starszy badacz Andreas Østhagen z Fridtjof Nansen Institute w rozmowie z "The Barents Observer". Uważa nowe memorandum za znaczącą zmianę w polityce.