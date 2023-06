Panika w rosyjskim mieście. Uciekają byle dalej, nawet 800 km od granicy z Ukrainą

Rosjanie uciekają. Jak najdalej, nawet 800 km w Rosję

W czwartek rano cześć mieszkańców Szebiekina wsiadło do autobusów ewakuacyjnych. Po dotarciu na miejsce ustawiali się w kolejkach do urzędników, którzy kierowali ich do tymczasowych miejsc zakwaterowania. Dla niektórych to już drugi etap ucieczki. Mieszkańcy nadgranicznej wsi Sereda, których rok temu ewakuowano do ośrodka wypoczynkowego, znowu znaleźli się pod ostrzałem. Zginął stróż ośrodka a cztery osoby z zostały ranne (dane gubernatora).