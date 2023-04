Wtedy ruszy ukraińska ofensywa? "Nie chcą popełnić błędu Rosjan"

- W swoich obliczeniach bazowałem na strefie klimatycznej, która obejmuje swoim zasięgiem Polskę i środkową oraz zachodnią Ukrainę. Warunki, które panują we wschodniej południowo-wschodniej Ukrainie, są trochę bardziej suche, co wcale nie znaczy, że woda będzie tam szybciej odpływać. Jest tam na razie mniej trawy, przez co woda inaczej paruje - mówi WP Edward Weinert.