Ukraina szykuje się do ofensywy? Czekają tylko na jedną rzecz

- Ukraina nie jest teraz zdolna do dużej ofensywy, a jedynie do lokalnych kontrataków. Mogą tylko dopasować się do sytuacji taktycznej, do wąskiej sytuacji operacyjnej, czyli walk w Donbasie. Tam rosyjska ofensywa trwa, prowadzona jest metodą "kropelkową". Ukraina nie ma więc wyjścia i musi się bronić - mówi Wirtualnej Polsce płk Maciej Matysiak, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i ekspert fundacji Stratpoints.