Widzą w nim groźnego następcę Łukaszenki. Kim jest gen. Wołfowicz, który odgraża się Polsce?

- Zazwyczaj kpiliśmy sobie z politycznego lawirowania Łukaszenki, to niezwykłe, że przy tylu zakrętach politycznych zdołał ją zachować. Gdyby go zabrakło, to wewnątrz Białorusi nie ma kogoś takiego, kto stawiłby opór przyłączeniu kraju do Rosji - dodał Nowakowski.