Łukaszenka jednak wrócił do Mińska? "Z narkozy w Moskwie można się nie obudzić"

Białoruski polityk podkreśla jednak, że Łukaszenki rzeczywiście nie widać publicznie już od trzech dni. - Ale warto pamiętać, że wcześniej też się tak zdarzało, że w sobotę i niedzielę rzadko się pojawiał. On uważa, że to są wolne dni, kiedy nie pracuje. Ale jeżeli rzeczywiście w czwartek wrócił z Moskwy, to w piątek już powinien się pojawić. Także trzy dni już nie wiemy, gdzie on jest, jaki jest stan jego zdrowia. Może wyciągną go jutro na widok publiczny i dopiero wtedy wszyscy go zobaczą - dodaje Łatuszka.