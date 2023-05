Alaksandr Łukaszenka ozdrowiał? Białoruska opozycja gotowa na mobilizację

- Jeśli Łukaszenka umarłby śmiercią naturalną, to do czasu wyborów władzę w kraju przejęłaby Natalia Kaczanawa, przewodnicząca tak zwanej Rady Republiki. Natomiast gdyby do śmierci przyczyniły się osoby trzecie, wówczas władzę przejęłaby rada bezpieczeństwa, która obraduje pod jej przewodnictwem. Jednak w takiej sytuacji rośnie rola Aleksandra Wołfowicza, sekretarza rady. Oboje są blisko związani z Rosją - wyjaśnia Łatuszka.