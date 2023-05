Rosyjski deputowany potwierdza: Łukaszenka jest chory

"Łukaszenka ma zapalenie mięśnia sercowego"

- To nic niezwykłego, to nie jest covid. Po prostu zachorował - stwierdził rosyjski deputowany Konstantin Zatulin, wiceszef komisji Dumy ds. WNP. Przyznał, że wie, co dolega Łukaszence, ale nie chciał się to wiedzą dzielić. Zapewnił jednak, że nie ma poważnego zagrożenia dla jego zdrowia. - Po prostu musi odpocząć - dodał.