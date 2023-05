Łukaszenka zniknął. Co się dzieje z białoruskim dyktatorem?

Łatuszka ocenił, że jeśli dojdzie do śmierci dyktatora, zanim Rosja zostanie pokonana przez Ukraińców, "naszym wspólnym zadaniem będzie aktywne przeciwstawienie się rosyjskiej próbie 'ustabilizowania sytuacji' w kraju". Opozycjonista zwrócił uwagę na to, że kremlowscy urzędnicy "negują prawo (Białorusinów - przyp. red.) do posiadania wolnego i niezależnego państwa oraz bycia niezależnym narodem".