Kreml komentuje stan zdrowia Łukaszenki

Dyktator nie wziął udziału we wspólnym obiedzie z pozostałymi przebywającymi w Moskwie głowami państw. Zamiast tego Łukaszenka wrócił do Mińska. Wcześniej - prawdopodobnie z powodu niemocy - niewielki odcinek, jaki dzielił go od trybuny do grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie delegacje składały kwiaty, pokonał samochodem.