Biją Rosjan na przedmieściach. "Bachmut to preludium do kontrofensywy"

Putin wybrał katastrofę, on jest sam i teraz wszyscy rozumieją to, co rozumiemy my. Putin jest katastrofą, to jest odpowiedź - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w trakcie uroczystości wręczania mu Nagrody Karola Wielkiego w Akwizgranie.





- Putin jest agresją (...) jego formułą stała się śmierć. Jak mamy z tym rozmawiać? Cała długa historia ludzkości nie znała jeszcze nikogo kto mógłby porozumieć się ze śmiercią. Ten kto przyniósł śmierć, kto wszedł na drogę ludobójstwa, chce zniszczyć nas i chce zniszczyć Europę (...) powinien prosić o litość. I wtedy będzie nasza odpowiedź - trybunał - podkreślił polityk.