Taktyczna broń jądrowa u Łukaszenki. "Nie dajmy się ogłupić"

"Jeśli Białoruś stanie się częścią Rosji, zwycięstwa Ukrainy nie będzie"

Jak przestrzega Łatuszka, broń na terenie Białorusi to krok podjęty po to, by zniechęcić Zachód do wspierania Ukrainy. - Następna będzie strategiczna broń nuklearna. Jestem pewien, że Rosja i Białoruś podpisali ten protokół, tak jak i Pakt Ribbentrop-Mołotow. Protokół o wykorzystaniu tej broni jest tajny, nie mogą zrobić tego publicznie, bo to byłoby już absolutne łamanie prawa międzynarodowego - zaznacza.