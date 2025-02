Reakcja na decyzję Trumpa. "Jesteśmy gotowi walczyć"

25 proc. cła mają we wtorek wejść w życie na większość importu z Kanady, cła na ropę naftową mają wynieść 10 proc. Według publicznego nadawcy CBC, jeśli Kanada wprowadzi cła odwetowe, USA są gotowe dodatkowo podnieść swoje cła. Na wieczór, po posiedzeniu rządu i spotkaniu premiera kraju i premierów prowincji i terytoriów zaplanowana jest konferencja prasowa premiera Justina Trudeau.

"Kanada nie zrobiła nic, co mogłoby sprowokować cła" - napisał w poście na platformie X minister zasobów naturalnych Kanady Jonathan Wilkinson. "Ale chcę zapewnić każdego Kanadyjczyka: bez względu na to, kim jesteś i gdzie mieszkasz, jesteśmy przygotowani i gotowi walczyć o ciebie. Zawsze będziemy twoimi obrońcami" - dodał.

"Sądzę, że Trump niewłaściwie ocenił Kanadyjczyków. Nie był w stanie zdać sobie sprawy, że rozzłościł i zjednoczył cały naród, który jest gotowy do walki i obrony każdego miejsca pracy w tym kraju" - podkreśliła cytowana w komunikacie Unifor przewodnicząca tego związku Lana Payne. "Nigdy nie zapomnimy tego wrogiego działania przeciwko naszym pracownikom i musimy podjąć każdą decyzję, użyć każdego grama kreatywności, by zbudować silną, odporną i zróżnicowaną gospodarkę, by Ameryka nigdy więcej nie zrobiła z nas zakładników" - dodała Payne.