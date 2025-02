Miller kontra Komorowski. Spór o doprowadzenie Ziobry

- Jak to wszystko oglądałem, to raz miałem ochotę zapłakać, a raz się śmiać. Ale bardziej jednak zapłakać - powiedział były premier Leszek Miller w programie "Prezydenci i premierzy" w Polsat News, pytany o to, kto wyszedł zwycięsko ze starcia Zbigniewa Ziobry z komisją ds. Pegasusa. Dodał, że jego zdaniem instytucje państwa po raz kolejny "nie mogły sobie poradzić ze sprawą szalenie prostą".