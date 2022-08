Szaleństwo zakupoholika, czyli jak MON kupuje w Korei sprzęt dla wojska

Koreańskie czołgi są bardzo dobre, na pewno znacznie lepsze od poradzieckiego sprzętu i pod wieloma względami porównywalne do Leopardów i Abramsów. Problem w tym, że są projektowane pod zupełnie inne wymagania, więc docelowo do armii powinna trafić wersja K2PL. Co się stanie z koreańską wersją, której nie będzie można doprowadzić do porównywalnego stanu? Tego nie wiadomo.