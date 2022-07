Rosjanie ostrzeliwują się wzajemnie. Mają z tym ogromny problem, "Z" na czołgach nie pomaga

Rosjanie mają ogromne problemy ze świadomością operacyjną na polu walki. Było to widać przede wszystkim na początku wojny, kiedy dochodziło do ataków rosyjskiego lotnictwa szturmowego na poruszające się kolumny zmechanizowane. Zwłaszcza po zmroku. W trakcie walk pod Kijowem oddziały zmechanizowane uderzające na Hostomel ostrzelały się wzajemnie, myśląc, że walczą z Ukraińcami. Zniszczeniu uległy przynajmniej dwa bojowe wozy piechoty BMD-2, należące do wojsk powietrznodesantowych i czołg brygady zmechanizowanej, która szła spadochroniarzom na odsiecz.