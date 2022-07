To nie będzie taka Malutka zmiana. Oto największy sukces Błaszczaka

Ottokar Brzoza

- Niszczyciele czołgów będą wyposażone w przeciwpancerne pociski kierowane Brimstone. To są pociski, które odznaczają się wysoką jakością, wysoką klasą. W jednej baterii będzie 8 niszczycieli czołgów. Jedna salwa to 8 pocisków, zasięg tych pocisków to 12 kilometrów – wyjaśniał minister Błaszczak.