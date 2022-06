Wielkie zakupy dla wojska. Eksperci łapią się za głowy

Redback gwarantuje znacznie lepszą ochronę załogi w porównaniu do starszego pojazdu. Waży 40 ton i w przeciwieństwie do Rosomaka nie ma zdolności do pływania. Jest to dość zaskakujące, bo jeszcze niedawno wojsko zarzekało się, że pływalność znajduje się wśród wymagań dla przyszłego polskiego wozu. Widocznie w ciągu kilku dni spędzonych w Korei minister doszedł jednak do wniosku, że wymagania żołnierzy są fanaberią.