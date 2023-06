Kłopoty Ukraińców. "Co z tego, że otrzymali najnowocześniejszy sprzęt?"

Nie jest przypadkiem, że stosunek żołnierzy służących na zapleczu do tych na pierwszej linii wynosi 25-30 do 70-75 na korzyść logistyków. Zaopatrzenie oddziałów pierwszoliniowych i zapewnienie im wszystkiego, co jest potrzebne do prowadzenia walki, jest niewiarygodnym wysiłkiem. Zwłaszcza jeśli brygady wykorzystują sprzęt różnego pochodzenia.