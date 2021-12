Rok pełen absurdów. Krucjata Czarnka przeciw rurkom i szokujące wpisy kurator Nowak

Jedna z najczęściej cytowanych wypowiedzi Przemysława Czarnka padła we wrześniu. Minister edukacji i nauki wygłosił swoją definicję rodzica. - Rodzic to ten, co zdradza potomstwo. Zrodzić potomstwo może tylko kobieta z mężczyzną. To są oczywiste sprawy, znane ludziom od miliardów lat - tłumaczył na antenie TVP Info.