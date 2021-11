Minister Czarnek zabrał głos ws. "Dziadów". Podziękował kurator Nowak

Przemysław Czarnek: W Krakowie zamiast "Dziadów" powstaje dziadostwo

- Czym jest edukacja klasyczna? Najkrócej rzez ujmując, jest to edukacja, która stawia na wychowanie do dobra, do piękna i - co najważniejsze - do prawdy. I chyba nie musimy sobie wyjaśniać i dodatkowo jeszcze argumentować, że jest to niezwykle ważne dzisiaj, w czasach, kiedy piękno jest zdeformowane, jak choćby tam w Krakowie, gdzie zamiast "Dziadów" powstaje dziadostwo - powiedział minister cytowany przez Interię.