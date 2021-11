Dziemianowicz-Bąk: 16-latkowie do urn wyborczych? Byłabym za

Po ubiegłorocznym wyroku Trybunału Konstytucyjnego Lewica wniosła do laski marszałkowskiej projekt tzw. ustawy ratunkowej. Trafił on jednak do "sejmowej zamrażarki". - W gruncie rzeczy jest to bardzo konserwatywny i ugodowy projekt. Nowelizuje on przepisy Kodeksu karnego w takich sposób, że za pomocnictwo w aborcji lekarzom nie grozi odpowiedzialność karna. Uzyskaliśmy dla tego projektu szerokie poparcie środowisk lekarskich, organizacji kobiecych i pozostałych ugrupowań opozycyjnych. Zorganizowaliśmy wtedy w parlamencie spotkanie ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi. Ostatecznie były to środowiska opozycyjne, choć oczywiście zapraszaliśmy także przedstawicielki obozu władzy - wspominała parlamentarzystka.