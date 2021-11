Pszczyna. Śmierć ciężarnej 30-latki. Adwokat rodziny: Trzeba zmienić to nieludzkie prawo

Mecenas zaznaczyła, że jest zaskoczona siłą odzewu na jej wpis zamieszczony na Twitterze. - Choć sprawa, o której pisałam, to przede wszystkim problem ewentualnego błędu medycznego, to w tle mamy temat zmienionego wyrokiem TK z 22.10.2020 roku otoczenia prawnego. Odzew jest więc wprost proporcjonalny do skali problemu społecznego, jaki narasta od ponad roku - podsumowała.