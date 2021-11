Kobieta zmarła w 22. tygodniu ciąży. Dyrektor szpitala odpowiada na zarzuty

Dyrektor szpitala odpowiada na zarzuty: Nie wystarczą przypuszczenia

O sprawę zapytany został także dyrektor szpitala w Pszczynie Marcin Leśniewski. Wyraził on żal i ubolewanie z powodu śmierci pacjentki i dodał, że w tej chwili "trudno się dokładnie wypowiadać na temat przyczyn ostatecznej śmierci". - Medycyna jest dość precyzyjną dziedziną wiedzy. Nie wystarczą poszlaki. Nie wystarczą przypuszczenia, żeby określić ostatecznie to, co zdarzyło się w tej dramatycznej sytuacji - stwierdził w rozmowie z TVN24.