Efekt wyroku TK ws. aborcji? Ordo Iuris reaguje na wpis o zmarłej kobiecie

Śmierć pacjentki w ciąży. W sieci oburzenie i akcja

W związku ze śmiercią kobiety w sieci powstała akcja #AniJednejWięcej, do której wezwała Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. "Dziś o godz. 20:00 postaw w oknie świeczkę, zrób zdjęcie i wrzuć do social mediów. Zróbmy to, by uszanować pamięć o kobiecie, która zmarła w szpitalu z powodu wstrząsu septycznego, bo nie chciano przerwać jej ciąży w sytuacji bezwodzia, stwarzającej zagrożenie dla życia osoby w ciąży" - podkreślono.