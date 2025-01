Radni zawiadomili śledczych. Jad na WOŚP wylał się na profilu miasta

- Te komentarze pojawiały się przez kilka dni - mówi Wirtualnej Polsce Patryk Kaźmierczak, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Inowrocławiu.

- Razem z innymi radnymi usiedliśmy do tego w środę rano, żeby to zebrać. Nie chciało nam się wierzyć, że to wszystko się dzieje na oficjalnym profilu miasta na Facebooku. Te najbardziej zjadliwe komentarze były wyświetlane jako pierwsze, najbardziej rzucały się więc w oczy. Prawdopodobnie to przez algorytm Facebooka, który promuje te wpisy, które mają najwięcej reakcji, np. polubień - opowiada.

Samorządowcy nagłośnili sprawę i dopiero wtedy - po kilku godzinach - nienawistne komentarze zniknęły. Wcześniej zrobili jednak zrzuty ekranu i załączyli je do zawiadomienia do prokuratury. Ich zdaniem mogło dojść do naruszenia artykułu 255 kodeksu karnego, który karą do kilku lat więzienia (w zależności od rodzaju przewinienia) piętnuje publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa.

Widzieliśmy komentarze, które radni wysłali śledczym. Można w nich znaleźć nieprawdziwe informacje na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W nich zarzuty, że to "piramida" oraz "pralnia pieniędzy". O samym Jerzym Owsiaku można było przeczytać, że to "złodziej" lub "zdrajca rodaków". Część komentujących podbijała nienawistne życzenia. Co ważne, te pojawiały się pod wpisami magistratu - a nie były nimi.

Sprawy nie da się już zamieść pod dywan. Radni KO nie mają zamiaru wycofać zawiadomienia do prokuratury, mimo że komentarzy już nie ma na profilu magistratu. Chcą, żeby była to lekcja nie tylko dla urzędników, ale też dla wszystkich, którzy rozsiewają nienawiść w sieci. Chcieliby również, aby prokuratura przeanalizowała, czy prezydent należycie wypełniał swoje obowiązki jako szef urzędu, któremu podlega departament prowadzący ratuszowy profil w mediach społecznościowych.

"Wobec faktu, że prezydent miasta Inowrocławia pan Arkadiusz Fajok do tej pory nie zareagował na pojawiające się na stronie miasta Inowrocławia groźby śmierci wobec szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pana Jerzego Owsiaka - kierujemy niniejsze zawiadomienie na ręce Prokuratury" - czytamy w treści zawiadomienia.

- Takie wpisy powodują, że napięcie w społeczeństwie rośnie. To może się odbić nawet na osobach, które zbierają pieniądze do puszek. Nienawiść może się nakręcać - nie ma wątpliwości radny Patryk Kaźmierczak. - Kuriozalne jest, że już po nagłośnieniu przez nas sprawy ratusz wydał komunikat, w którym stwierdził, że moderuje komentarze, podczas gdy wiemy, że to się nie działo. Mamy screeny i wiemy, kiedy te komentarze zniknęły.

Faktycznie w oświadczeniu władz miasta można przeczytać: "Komentarze na naszym profilu są na bieżąco moderowane, a wszelkie przypadki łamania naszych standardów spotkają się z natychmiastową reakcją - komentarze takie będą usuwane, a ich twórcy blokowani. W ostateczności podejmowane będą inne działania, mające na celu wyciągnięcie wobec tych osób konsekwencji".

Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 26 stycznia 2025 r.