Padł "bastion Inowrocław". Platforma Obywatelska już nic tam nie ma

Przeciwnicy Brejzów mogli tylko o tym marzyć

- W pewnym sensie to, co wydarzyło się teraz w radzie miasta, było następstwem wydarzeń w radzie powiatu. Moim zdaniem to pozytywna zmiana. Mówię tak, ponieważ byłem w ostrej opozycji w stosunku do Ryszarda Brejzy. Wydarzył się mały cud. Uczciwie powiem, że nie wierzyłem, że to tak się potoczy - komentuje całe zamieszanie dla Wirtualnej Polski Marek Słabiński, który kilka miesięcy temu (po wyborze Ryszarda Brejzy na senatora) był przez parę tygodni komisarzem Inowrocławia, wyznaczonym przez premiera Morawieckiego.