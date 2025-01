Poruszający apel mamy Maksyma. Odpowiedź przyszła natychmiast

Jak pisaliśmy w środę, po tragedii na Woli rodzina Maksyma nie potrafiła poradzić sobie ze sprawami związanymi z organizacją pochówku. 14-latek wraz z mamą do Polski trafili w 2022 roku, tuż po wybuchu wojny. Kobieta podjęła pracę i zaczęła uczyć się języka, a Maksym trafił do polsko-ukraińskiej szkoły.

Tragedia, która miała miejsce 3 stycznia, wywróciła życie kobiety do góry nogami. Maksym szedł do znajomych, kiedy nagle został potrącony przez busa. Z nagrania wynika, że kierowca nawet nie hamował, uciekł z miejsca wypadku. Dzień później został zatrzymany, okazało się, że był karany i miał odebrane prawo jazdy.

- Przez to przejście Maksym przechodził wiele razy, nigdy nie było problemów. Od małego uczyłam go, jak ma prawidłowo przechodzić po pasach. To jest spokojna ulica, trwa remont, są ograniczenia - mówiła w rozmowie z WP mama 14-latka.