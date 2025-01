Prokuratura zabiera głos ws. Owsiaka i zatrzymania. Są szczegóły

Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych powiązanych ze znieważeniem Jerzego Owsiaka . Do incydentu doszło 7 stycznia.

Prokurator Skiba przekazał, że po zobaczeniu materiału Telewizji Republika nt. Jerzego Owsiaka, mężczyzna zadzwonił do siedziby WOŚP " i w rozmowie z jedną z pracownic Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy skierował groźby pozbawienia życia wobec Jerzego Owsiaka i skierował słowa znieważające go ".

- Prokurator, podejmując decyzję o niestosowaniu jakichkolwiek środków zapobiegawczych w tej sprawie, czyli ani niekierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, ani niestosowaniu dozoru bądź innych środków przewidzianych przez Kodeks postępowania karnego, brał pod uwagę między innymi postawę podejrzanego i to, w jak bardzo głęboki sposób przeżywał to, do czego doszło - przekazał rzecznik.