Propagandzista Kremla uderza w Polskę. Kim jest Władimir Sołowjow?

Cofnięcie rosyjskich wojsk spod Kijowa nazwał zdradą. Negocjacje pokojowe z Ukrainą? Też zdrada, bo "trzeba trzymać but na gardle faszystów". To dzięki takim ludziom jak Władimir Sołowjow, kremlowski propagandzista z Kanału 1, poparcie dla działań Władimira Putina wzrosło do 83 proc. Ostatnio Sołowjow wziął na celownik Polskę.