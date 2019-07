Poselskie kilometrówki. Minister Maciej Wąsik wziął 25 tysięcy złotych

Ponad 25 tysięcy złotych wydał minister Maciej Wąsik z sejmowych pieniędzy na przejazdy prywatnym autem "w związku z wykonywaniem mandatu posła". Wychodzi, że miesięcznie musiałby przejechać 7 tys. kilometrów. Inni ministrowie z rządu PiS również korzystali z tzw. kilometrówki. Problem w tym, że politycy na co dzień jeżdżą służbowymi limuzynami.

Minister Maciej Wąsik korzysta na co dzień z rządowej limuzyny (Von Der Laage,Gladys Chai / Action Press / Foto Olimpik / Newspix.pl, Fot: Grzegorz Krzyżewski)

Rozliczenia przejazdów prywatnymi autami w celach służbowych m.in. w swoim okręgu wyborczym umieszczane są co roku na sejmowych stronach. W tym tygodniu ukazało się rozliczenie za 2018 rok. Kancelaria Sejmu zwraca koszty takich podróży posłom i posłankom na podstawie tzw. kilometrówki – co miesiąc każdy parlamentarzysta może przejechać do 3500 km.

Dwa razy okrążył kulę ziemską

Minister, zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik na co dzień korzysta z rządowego samochodu. Mieszka w Warszawie, jego miejscem pracy jest Kancelaria Premiera. Z kolei jego okręgiem wyborczym, z którego został wybrany do Sejmu jest Płock. Posiada 4 biura poselskie: w Płońsku, Ciechanowie, Raciążu i Chorzelach. Mimo korzystania ze służbowego auta wydał w ubiegłym roku 25,3 tys. zł na "przejazdy posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym”. Miesięcznie wydawał więc z sejmowych pieniędzy 2,1 tys. zł.

W jego garażu stoi Peugeot 308 z 2009 roku. Tak wynika z oświadczenia majątkowego. Według portalu autocentrum.pl, średni koszt przejechania 100 km dla samochodu Peugeot 308 to 30 złotych. Wąsik musiałby przejechać za sejmowe pieniądze ok. 7000 km miesięcznie. Rocznie wychodzi aż 84 tys. km – czyli odległość większa ponad dwa razy od obwodu kuli ziemskiej. W poprzednich latach Wąsik również pobierał kilometrówkę. W 2017 r. 25,8 tys. zł, a w 2015/2016 – 18,1 tys. zł.

Ale nie tylko Wąsik pobierał sejmową kilometrówkę. Również inni ministrowie rządu PiS rozliczali w taki sposób "pracę w terenie". I tak: wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz wziął 23,8 tys. zł; wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki 18 tys. zł; były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel 6 tys. zł; była sekretarz stanu w resorcie inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska 19,5 tys. zł; minister infrastruktury Andrzej Adamczyk 12,4 tys. zł; minister środowiska Henryk Kowalczyk 25,6 tys. zł, obecny wicepremier Jacek Sasin (mieszka w podwarszawskich Ząbkach) 19,2 tys. zł; minister energii Krzysztof Tchórzewski 11,4 tys. zł.

Marszałek Sejmu i rekordzista

Nawet marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który ma 24 godzinę ochronę funkcjonariuszy SOP i samochód służbowy do dyspozycji pobrał 6,6 tys. zł na kilometrówkę w ubiegłym roku.

Rekordzistą jest jednak Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. Wziął 31,5 tys. zł kilometrówki. Co prawda, jego okręg wyborczy to rejon sądecko -podhalański, ale trudno uwierzyć, że korzystał w poselskiej pracy z auta, które wpisał do oświadczenia majątkowego. To mercedes W124 z 1990 roku…

Czy można jeździć służowym samochodem i nie korzystać z sejmowych pieniędzy? Można. Tak zrobił minister - koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, była minister pracy Elżbieta Rafalska, czy obecny szef KPRM Michał Dworczyk.

Zapytaliśmy Centrum Informacyjne Rządu o wydatki ministra Macieja Wąsika, ale odesłało nas do kontaktu przez biuro poselskie. Wysłaliśmy pytania na adres sejmowy, ale także bezpośrednio na ministerialny do polityka. Odpowiedzi do czasu publikacji nie otrzymaliśmy.