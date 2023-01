Policja znów reaguje. Wizyta Kaczyńskiego w Starachowicach

"Przeplatanka wystąpień politycznych i modlitwy"

- Trzeba zaznaczyć, że organizatorzy genialnie wymyślili przeplatankę wystąpień politycznych, później modlitwy, wystąpień i pieśni religijnej. To była próba wciągnięcia protestujących potencjalnie w to, że nawet jak będą skandowali podczas wystąpień politycznych pana Kaczyńskiego, to że później kontynuowana była uroczystość religijna - tłumaczył "Gazecie Wyborczej" mecenas Piotr Capała, pełnomocnik protestujących, który był na miejscu, aby obserwować zdarzenie.