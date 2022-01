Kaczyński w Starachowicach. "Wynocha, hańba"

- Moja mama działała w podziemiu, działała w Szarych Szeregach, działała w tym miejscu, w Kościele, który jest ten sam, jeśli chodzi o kontynuację misji. Tej misji, która jest tak mocno związana z polskością, z dziejami naszego narodu i jeśli nasz naród ma mieć przyszłość - musi trwać i nie może być zakłócana tak, jak choćby przed chwilą. To jest coś, czego nie wolno tolerować. To nie jest sfera wolności. To sfera nadużycia, sfera podnoszenia ręki na Kościół, a to oznacza także podnoszenie ręki na Polskę. Jeśli to wiem, jeśli mówię o tym od przeszło 30 lat, to zawdzięczam to w ogromnej mierze mojej mamie, mojemu wychowaniu, jej patriotyzmowi, jej związkowi z Kościołem - mówił Kaczyński.