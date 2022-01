Wizyta lidera PiS w rocznicę śmierci Jadwigi Kaczyńskiej. Transmisję pokaże TVP

W niedzielę przypada rocznica śmierci Jadwigi Kaczyńskiej, matki Jarosława Kaczyńskiego. Z tej okazji lider PiS pojedzie do jej rodzinnego miasta - Starachowic. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odwiedza to miejsce co roku, 16 stycznia. W intencji Jadwigi Kaczyńskiej odprawiana jest tego dnia msza św. w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Następnie ma miejsce składanie kwiatów przed tablicami w Panteonie Pamięci Narodowej.