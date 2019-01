Jarosław Kaczyński uczcił pamięć matki. Nabożeństwo w Starachowicach

To smutny moment, ale jednocześnie dający siłę, dający nadzieję i wiarę, że to co przemija, może trwać i trwa - powiedział Jarosław Kaczyński w Starachowicach, skąd pochodziła jego matka.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jarosław Kaczyński przy pamiątkowych tablicach w Starachowicach (PAP, Fot: Piotr Polak)

Prezes PiS był w Starachowicach w przeddzień szóstej rocznicy śmierci matki. Jadwiga Kaczyńska związana była z Kielecczyzą od dziecka, tam też udało się jej przetrwać niemiecką okupację.

Jarosław Kaczyński wziął udział w nabożeństwie w p.w. Wszystkich Świętych. Później lider rządzącego obozu złożył kwiaty przed tablicami upamiętniającymi matkę, Lecha i Marię Kaczyńskich oraz pozostałe ofiary katastrofy smoleńskiej.

- Przyjeżdżam tutaj co rok 16 stycznia w takim duchu wdzięczności. Wdzięczności za to, że pamięć o mojej mamie, moim bracie jest tutaj podtrzymywana - mówił prezes PiS.

"Będę przyjeżdżał"

Dziękował mieszkańcom Kielecczyzny za pamięć oraz udział w nabożeństwie. - Chciałem zapewnić, że póki tylko będzie taka wola tutaj w Starachowicach i póki ja będę miał odpowiedni zasób sił, to zawsze będę tutaj przyjeżdżał - dodał Kaczyński.

Prezesowi PiS towarzyszył minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński oraz parlamentarzyści PiS z woj. świętokrzyskiego.

Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl