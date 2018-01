Rocznica śmierci Jadwigi Kaczyńskiej, TVP specjalny przygotowało spot. Wzruszające słowa prezesa PiS

"Moja mama była człowiekiem skromnym. Miła, bliska ludziom i taka niesłychanie wręcz ujmująca" - mówi Jarosław Kaczyński w specjalnym spocie poświęconym mamie. Minutowe nagranie pokazano w TVP Info oraz w "Wiadomościach".

Rocznica śmierci Jadwigi Kaczyńskiej. Prezes odwiedził Starachowice

Sanitariuszka Szarych Szeregów, filolog, matka Kaczyńskich

W czasie okupacji hitlerowskiej była sanitariuszką Szarych Szeregów na Kielecczyźnie. Według not biograficznych, które ukazywały się w mediach, wstąpiła do konspiracyjnego harcerstwa w 1941 roku, miała wówczas 14 lat. Nadano jej pseudonim Bratek, należała do zastępu Zioła, zrzeszającego łączniczki. Po przyspieszonym kursie medycznym skierowano ją do pracy w starachowickim szpitalu, gdzie trafiali żołnierze ranni w akcji Burza. Kaczyńska ukończyła starachowickie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki.