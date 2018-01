Rocznica śmierci Jadwigi Kaczyńskiej. Prezes odwiedził Starachowice

- Jest dla mnie czymś niezmiernie ważnym to, że moja mama jest tutaj pamiętana. Chcę za to serdecznie podziękować - powiedział Jarosław Kaczyński w rodzinnym mieście jego matki. Jadwiga Kaczyńska zmarła 5 lat temu.

Prezes PiS podziękował mieszkańcom, że Jadwiga Kaczyńska jest wciąż w mieście pamietana, m.in jako Honorowa Obywatelka Starachowic. - Chciałbym też podziękować wszystkim księżom, którzy co roku uczestniczą w tej uroczystości, podziękować Państwu, że tutaj jesteście. Naprawdę moja wdzięczność jest ogromna i jest to dla mnie dowód na to, że to co w życiu ważne, to co kochamy, jest trwałe - podkreślił Jarosław Kaczyński.