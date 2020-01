Jarosław Kaczyński w Starachowicach. "Polakom należy się suwerenne państwo"

- Polska suwerenna, wolna, w UE i wspólnocie wolnych narodów, to jest ta przyszłość, o którą musimy walczyć i którą wywalczymy - mówił w Starachowicach prezes PiS. Jarosław Kaczyński w czwartek wspomniał także swoją mamę, która zmarła 7 lat temu.

- Istnieje to miejsce pamięci, gdzie jest tablica mojej mamy, mojego brata, bratowej, a także naszego przyjaciela Przemysława Gosiewskiego. (…) Trwa pamięć tych, którzy na różne sposoby byli z tą ziemią związani - mówił Jarosław Kaczyński. - Starachowice, Góry Świętokrzyskie, to dla mojej mamy nie był tylko czas młodości, to była coś więcej: to był "raj utracony". Ziemia, do której we wspomnieniach wracała nieustannie przez całe swoje życie - dodał prezes.